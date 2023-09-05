Может быть сокращен срок процесса: в Госсовете РТ предложили изменить порядок выборов при военном положении

В Госовет Татарстана поступил изменяющий порядок выборов при военном положении законопроект

В Государственный Совет Татарстана поступил законопроект, согласно которому закрепляется порядок проведения выборов и референдумов при введении военного положения. Документ, который был внесен депутатами республиканского парламента, находится на предварительном рассмотрении.

В пояснительной записке к документу говорится, что при введении военного положения глава Татарстана имеет право не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК России предложение о проведении выборов, референдумов на территории РТ.

После этого Центральная избирательная комиссия России должна будет провести консультации с соответствующим федеральным органом исполнительной власти, а после ЦИК примет решение о назначении выборов и референдумов, либо же об отклонении предложения главы РТ об их проведении. Он также может сократить срок избирательного процесса.