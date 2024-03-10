Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

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В пресс-службе МВД по РТ предупредили жителей Татарстана о новой схеме мошенничества, при которой аферисты звонят, выдают себя за медицинских работников и информируют о необходимости прохождения дорогостоящего курса лечения.

Как сообщается, аферист выдает себя за помощника предполагаемого профессора или главврача, утверждая, что были получены негативные результаты анализов, которые предположительно были ранее сданы гражданином, и что немедленное лечение необходимо.


После этого "главный врач поликлиники" звонит обманутому человеку и объявляет, что профессор медицины согласился взяться за лечение, однако само лечение является платным, и необходимо пройти курс лечения с использованием дорогостоящего препарата.

Аферист завершает разговор, заявляя: «Деньги следует немедленно перечислить». В МВД рекомендуют не вступать в диалог с незнакомцами по телефону ни на тему своего здоровья, ни по поводу своих финансов. Более того, нужно немедленно прервать разговор.

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