Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Мороз до -12 градусов накроет Татарстан последний понедельник 2024 года

Последний понедельник 2024 года, 30 декабря, в ...

Подписаться в Telegram

Последний понедельник 2024 года, 30 декабря, в Татарстане принесет холодные и облачные погодные условия с прояснениями. Снег возможен только в отдельных районах, а ночью и утром в некоторых областях будет наблюдаться туман.

Гидрометцентр Татарстана сообщает, что ветер в республике будет юго-западный, с умеренной скоростью 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с в дневное время. На дорогах сохраняется риск гололедицы, что может затруднить передвижение как пешеходов, так и водителей.

В ночные часы температура в республике опустится до -7...-12 градусов, в Казани будет немного теплее — около -7...-9 градусов. В течение дня температура на территории Татарстана останется морозной — от -5 до -10 градусов, а в Казани не превысит -7 градусов. Сильные морозы могут осложнить работу коммунальных и транспортных служб.

Особое внимание стоит уделить безопасности на дорогах: мороз и туман создадут дополнительные трудности для автомобилистов. Пешеходам также следует проявлять осторожность, особенно на оживленных перекрестках. Такие погодные условия могут повлиять на работу железнодорожного транспорта и вызвать задержки поездов, а также осложнить работу авиаперевозок из-за ограниченной видимости в аэропортах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Интересное в Казани

день назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда

потравка тараканов с гарантией

Новости Казани

день назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Новости России

3 дня назад

ВТБ назвал три сценария с ключевой ставкой в 2025 году

ремонт кпп газель в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Новости Татарстана

16 часов назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Новости Татарстана

21 час назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

20 часов назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли

Новости Казани

день назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»
Новости Казани
4 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Казани

12 минут назад

Казанцам отключили воду накануне Нового года

Новости России

день назад

В Банке ДОМ.РФ новые категории повышенного кешбэка

Новости Татарстана

42 минуты назад

Мороз до -12 градусов накроет Татарстан последний понедельник 2024 года

Новости Татарстана

час назад

Популярность острова-града Свияжск превысила все рекорды
В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиар...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиарда рублей

Новости Татарстана

час назад

Посол Китая выразил благодарность Татарстану за организацию саммита БРИКС

Новости Татарстана

час назад

Казанцев предупредили о тумане и ухудшении видимости в Татарстане

Новости Казани

час назад

Казанский Кремль оказался в центре масштабных культурных мероприятий
Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка...
Новости России
5 дней назад

Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов