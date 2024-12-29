Мороз до -12 градусов накроет Татарстан последний понедельник 2024 года

Последний понедельник 2024 года, 30 декабря, в Татарстане принесет холодные и облачные погодные условия с прояснениями. Снег возможен только в отдельных районах, а ночью и утром в некоторых областях будет наблюдаться туман.



Гидрометцентр Татарстана сообщает, что ветер в республике будет юго-западный, с умеренной скоростью 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с в дневное время. На дорогах сохраняется риск гололедицы, что может затруднить передвижение как пешеходов, так и водителей.



В ночные часы температура в республике опустится до -7...-12 градусов, в Казани будет немного теплее — около -7...-9 градусов. В течение дня температура на территории Татарстана останется морозной — от -5 до -10 градусов, а в Казани не превысит -7 градусов. Сильные морозы могут осложнить работу коммунальных и транспортных служб.



Особое внимание стоит уделить безопасности на дорогах: мороз и туман создадут дополнительные трудности для автомобилистов. Пешеходам также следует проявлять осторожность, особенно на оживленных перекрестках. Такие погодные условия могут повлиять на работу железнодорожного транспорта и вызвать задержки поездов, а также осложнить работу авиаперевозок из-за ограниченной видимости в аэропортах.