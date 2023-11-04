Молодежный митинг в честь Дня народного единства в Казани

В День народного единства в казанском парке Победы прошёл торжественный митинг, организованный молодежными организациями республики. В рамках данного мероприятия были возложены цветы к Вечному огню, чтобы вспомнить и почтить память тех, кто защищал единство и народ России.

После того, как сыграли гимны России и Татарстана, к участникам митинга обратился директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов. Он сказал, что, как и века назад, когда российский народ объединился под руководством Минина и Пожарского, наша Россия вновь объединяется. Крым и Донбасс уже вернулись в состав нашей страны. Как бы западные "партнеры" не пытались расколоть нашу многоконфессиональную страну, они этого не добьются. Наш замечательный народ всегда был единым и непобедимым.

После слов Литвинова, участники почтили память погибших защитников нашей Родины минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.