Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Молодежный митинг в честь Дня народного единства в Казани

Молодежный митинг в честь Дня народного единства в Казани

kuda-kazan.ru

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В День народного единства в казанском парке Победы прошёл торжественный митинг, организованный молодежными организациями республики. В рамках данного мероприятия были возложены цветы к Вечному огню, чтобы вспомнить и почтить память тех, кто защищал единство и народ России.

После того, как сыграли гимны России и Татарстана, к участникам митинга обратился директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов. Он сказал, что, как и века назад, когда российский народ объединился под руководством Минина и Пожарского, наша Россия вновь объединяется. Крым и Донбасс уже вернулись в состав нашей страны. Как бы западные "партнеры" не пытались расколоть нашу многоконфессиональную страну, они этого не добьются. Наш замечательный народ всегда был единым и непобедимым.

После слов Литвинова, участники почтили память погибших защитников нашей Родины минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

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