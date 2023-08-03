Многие продают свои машины: в Челнах большие автобусы придут на смену маршруткам

В Набережных Челнах на смену маршруткам придут большие автобусы

В Набережных Челнах частные перевозчики занялись уменьшением своего автопарка. Как сообщает chelny-izvest.ru, машины стали выставляться на продажу. Руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин рассказал, что на данный момент по городу пассажиров возит 210-215 маршруток, а контракт с исполкомом на перевозки был заключен до начала 2025 года. Однако, глава перевозчиков в Набережных Челнах не уверен, что при закупке планируемого количества больших автобусов частники останутся конкурировать с муниципальным транспортом все это время.

Он также обратил внимание на то, что на сайте бесплатных объявлений 70% распродаваемого коммерческого транспорта - местные автобусы. Он уверен, что водителям не захочется рисковать, из-за чего уже сейчас многие продают свои машины, либо же уходят на перевозку вахтовиков. Он напомнил также, что похожая ситуация уже происходила в Уфе.