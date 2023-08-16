Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Минпромторг Татарстана увеличит штат на 6 человек

Минпромторг Татарстана увеличит штат на 6 человек

mpt.tatarstan.ru

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С 1 сентября в Министерстве промышленности и торговли Татарстана увеличат штат сотрудников ещё на 6 человек. Так, в министерстве будет работать 137 человек.

Стоит отметить, что увеличится и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам до 3 451 рубля. До 1 сентября он будет 3 300 рублей.

Стало известно, что среди новых должностей будет первый заместитель вице-премьера — министра промышленности и торговли. Но кто это будет пока неизвестно.

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