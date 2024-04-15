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Минобр Татарстана намерено закупить БПЛА для техникума за 44 млн рублей

Минобр Татарстана намерено закупить БПЛА для техникума примерно за 46 000 000
Минобр Татарстана намерено закупить БПЛА для техникума за 44 млн рублей

pixabay.com

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Для школ Татарстана закупят БПЛА на сумму больше 46 000 000 рублей. Тендеры появились на портале государственных закупок. Получатель - Лаишевский технико-экономический техникум.

Напомним, что образовательные заведения региона оборудуют беспилотниками для обучения детей их разработке, производству и пользованию. Работа ведется в рамках федпроекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», он входит в нацпроект «Беспилотные авиационные системы».

По информации первой закупки, подрядная организация передаст в техникум 14 различных конструкторов БПЛА, 4 видеокоптера и 12 ресурсных наборов «Аэро».

В описании сказано, что 1 дрон стоит около 14 000 000 рублей.

Ранее мы писали о том, что в селе Калмия Тукаевском районе отец и сын получили удар током в луже.

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