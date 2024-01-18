Минниханов встретился с замдиректором ФСИН России Степаненко

Глава РТ Рустам Минниханов провел встречу с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Рустамом Степаненко.

В ходе встречи обсуждался ход строительства нового изолятора в Казани, с вместимостью в 1 тысячу человек.

Степаненко впечатлил высок темп строительства. Он поблагодарил главу региона и его команду. Также была затронута тема социальной адаптации граждан после выхода из-под заключения.

Ранее, в Казани был задержан начальник исправительной колонии Марат Сайфутдинов.

Напомним, что в Татарстане глав городов и районов лишили всех градостроительных полномочий.