В Казани задержан начальник исправительной колонии

В Казани правоохранительными органами был задержан начальник исправительной колонии №2, полковник внутренней службы Марат Сайфутдинов.

Сообщатся, что Сайфутдинов заподозрен в получении взятки. Сумма взятки не уточняется. Однако, некоторые сотрудники регионального УФСИН считают, что речь идет о сумме в 210 тысяч рублей.

В скором времени в Советском районном суде будет избрана мера пресечения. Ранее, подозреваемый был отправлен в приволжский следственный отдел СКР.