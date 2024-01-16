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· Артем Акчурин

В Казани задержан начальник исправительной колонии

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В Казани правоохранительными органами был задержан начальник исправительной колонии №2, полковник внутренней службы Марат Сайфутдинов.

Сообщатся, что Сайфутдинов заподозрен в получении взятки. Сумма взятки не уточняется. Однако, некоторые сотрудники регионального УФСИН считают, что речь идет о сумме в 210 тысяч рублей.

В скором времени в Советском районном суде будет избрана мера пресечения. Ранее, подозреваемый был отправлен в приволжский следственный отдел СКР.

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