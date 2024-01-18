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· Артем Акчурин

В Татарстане глав городов и районов лишили всех градостроительных полномочий

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С 2024 года в Татарстане глав городов и районов лишили полномочий в градостроительной отрасли. Законопроект был принят на заключительной сессии Госсовета РТ и подписан главой региона Рустамом Миннихановым.

Согласно новым правилам, все градостроительные полномочия были переданы Министерству строительства РТ. Казань и Набережные Челны под изменения не вошли.

Руководители городов и районов не смогут подготавливать, утверждать, видоизменять генеральный план, документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Однако, проведение общественных обсуждений, связанных с проектами строительства, ограничивать не стали.

Ранее, Раис РТ Рустам Минниханов оценил ряд строительных объектов на территории Казани.

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