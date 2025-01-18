Минниханов сообщил о растущих жалобах на работу общественного транспорта

В Татарстане отмечается увеличение числа жалоб на общественный транспорт в городах. Как объяснил Раис РТ Рустам Минниханов, основными проблемами остаются нехватка машин и сотрудников, долгое ожидание и плохое состояние подвижного состава.



Несмотря на приобретение 290 автобусов и 64 троллейбусов за последние два года, работа по улучшению транспортного обслуживания должна продолжаться. Особое внимание требуется уделить обновлению трамваев и путевой инфраструктуры в Казани.



Хотя Челны получили большое число техники, жалобы продолжают идти. Глава республики отметил, что вопрос состояния автобусов и троллейбусов под наблюдением, и не меньше 85% подвижного состава должно соответствовать нормам.При установке целей дальнейшей работы важно учитывать потребности в обновлении подвижного состава, подчеркнул Раис РТ.