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Минниханов попросил дорожников из Татарстана чаще использовать механизм ГЧП

Рустам Минниханов, президент Татарстана, подчер...

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Рустам Минниханов, президент Татарстана, подчеркнул важность активного внедрения механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в области дорожного строительства на недавнем заседании министерства транспорта республики. Он обозначил привлечение инвесторов как одну из ключевых задач, требующую тщательного контроля за эффективностью как бюджетных, так и внебюджетных вложений.

С начала нового года Татарстан приступил к реализации новых национальных проектов в транспортной сфере, направленных на создание безопасной и мобильной транспортной системы. В условиях экономической нестабильности продолжается работа по строительству логистических маршрутов и развитию инфраструктуры, что способствует экономическому прогрессу региона.


В прошлом году валовой региональный продукт республики превысил 5 триллионов рублей, а объем инвестиций в основной капитал достиг 1,3 триллиона рублей. Минниханов также отметил, что Татарстан стал важным центром для проведения международных мероприятий, что позволило продемонстрировать высокоразвитую инфраструктуру региона.

Он акцентировал внимание на том, что модернизация транспортной сети имеет критическое значение для дальнейшего развития республики. Несмотря на значительные средства, выделенные на дорожное строительство, ситуация с аварийностью остается тревожной — количество погибших на дорогах увеличилось. Это требует глубокого анализа причин и разработки мер по повышению безопасности, особенно вблизи социальных объектов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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