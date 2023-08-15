Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Минниханов обсудил с гендиректором московского застройщика ПИК строительство жилья в республике

Минниханов обсудил с гендиректором московского застройщика строительство жилья в регионе
Минниханов обсудил с гендиректором московского застройщика ПИК строительство жилья в республике

kzn.bfm.ru

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Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором ПАО "ПИК — специализированный застройщик" Иваном Поландовым в здании правительства республики. Обсуждение коснулось актуальных вопросов, связанных с развитием строительства в регионе, рынком недвижимости и применением инновационных строительных материалов.


Отмечается, что компания является ведущим застройщиком страны и располагает офисами в более чем 15 регионах. Ее успешные проекты непрерывно расширяются, включая те, которые активно реализуются в Татарстане, такие как ЖК "Сиберово" и "Нокса-парк".

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