Минниханов обсудил с гендиректором московского застройщика ПИК строительство жилья в республике

Минниханов обсудил с гендиректором московского застройщика строительство жилья в регионе

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором ПАО "ПИК — специализированный застройщик" Иваном Поландовым в здании правительства республики. Обсуждение коснулось актуальных вопросов, связанных с развитием строительства в регионе, рынком недвижимости и применением инновационных строительных материалов.



Отмечается, что компания является ведущим застройщиком страны и располагает офисами в более чем 15 регионах. Ее успешные проекты непрерывно расширяются, включая те, которые активно реализуются в Татарстане, такие как ЖК "Сиберово" и "Нокса-парк".