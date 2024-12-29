Минкульт Татарстана выделил семь целей и задач на 2025 год

Министерство культуры Республики Татарстан выделило семь стратегических направлений своей работы на 2025 год, которые будут направлены на укрепление культурной идентичности региона, поддержку детских театральных проектов и создание инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями. Эти инициативы были представлены на заседании нового состава Общественного совета Минкульта, где обсуждались ключевые задачи и цели ведомства.



Одной из важнейших задач Минкульта станет расширение охвата информационных мероприятий, связанных с деятельностью культурных учреждений и творческих коллективов республики. Особое внимание будет уделено продвижению многонациональной культуры Татарстана через серию телепередач, которые планируется транслировать как на федеральных, так и на региональных каналах.



В области театрального искусства министерство планирует выделить средства на постановку двух инклюзивных спектаклей и пяти театральных проектов для детей. Кроме того, предполагается организовать не менее пяти крупных культурных мероприятий, посвященных выдающимся деятелям татарстанской сцены.



Важной целью на 2025 год станет создание доступной среды в трех культурных учреждениях республики для людей с инвалидностью. Это позволит вовлечь данную категорию граждан в культурную жизнь региона и обеспечит им возможность участвовать в значимых культурных событиях.

Также министерство планирует запустить образовательный проект, который познакомит молодежь с историей искусства и культурным наследием Татарстана. Программа охватит более 20 культурных организаций и сыграет важную роль в подготовке нового поколения деятелей искусства.



Одним из значимых проектов будет создание мемориальной карты Татарстана, которая увековечит память о выдающихся личностях и важнейших событиях в истории региона. В рамках этого проекта продолжится реставрация памятников и мемориалов, с привлечением не менее 500 волонтеров. В дополнение к этому, большое внимание будет уделено сохранению и распространению традиционной культуры и фольклора народов Татарстана. Для этого стартует проект «Школа молодого фольклориста», который призван способствовать популяризации фольклорных традиций среди молодежи.



Обновленный состав Общественного совета Минкульта Татарстана возглавил Нияз Игламов, литературный консультант Союза писателей республики. Заместителем председателя стала Альбина Абсалямова, директор Музея Абдурахмана Абсалямова, а секретарем — Эльвира Рысаева, активист родительского комитета проекта «Культурный дневник школьника» и волонтер Добро.Центра «Детская библиотека».