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Министр транспорта РТ предупредил о проблемах на отремонтированных дорогах

Фарит Ханифов, министр транспорта и дорожного х...

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Фарит Ханифов, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, выразил обеспокоенность состоянием дорог, пострадавших от активного движения тяжеловесного транспорта, и призвал к скорейшему проведению ремонтных работ.

По его мнению, значительная часть дорожного покрытия находится в критическом состоянии из-за регулярных перевозок большим транспортом, и для восстановления этих участков потребуется провести серьезные работы. Он подчеркнул, что теперь необходимо увеличить скорость ремонта, чтобы завершить его в ближайшие год-два.

Кроме того, в планах министерства разработка новых транспортных маршрутов. Ханифов сделал акцент на важности изменения траектории движения крупных грузовых потоков, выводя их из центральных районов Казани и Набережных Челнов. Он также указал на необходимость обустройства перехватывающих пунктов, которые позволят улучшить взаимодействие между различными видами транспорта, включая речной и железнодорожный.

Отдельно стоит отметить, что с 11 января в Казани начнет функционировать платная система проезда по Вознесенскому тракту, как было анонсировано Ханифовым на брифинге в кабинете министров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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