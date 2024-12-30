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Минимальный взнос на капремонт в Татарстане увеличили на 10%

С января 2025 года жители Татарстана начнут пла...

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С января 2025 года жители Татарстана начнут платить за капитальный ремонт многоквартирных домов по новым тарифам. Минимальный взнос увеличится с 7,7 рубля до 8,47 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Новые изменения были официально введены после проведения антикоррупционной экспертизы в декабре 2024 года. Повышение тарифа направлено на улучшение качества и темпов реализации программы капитального ремонта в регионе.

В 2024 году в Татарстане завершили капитальный ремонт 748 многоквартирных домов, включая семь объектов, сданных в конце декабря. Среди них — здания в четырех муниципалитетах, что позволило республике выполнить годовой план. Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин отметил, что объем выполненных работ стал рекордным за последние годы.

При этом в 2024 году от граждан поступило почти 20 тысяч заявок, связанных с капремонтом. Более 2 277 из них потребовали выездных проверок, в результате которых выявлено 757 нарушений. Большинство жалоб касалось протекающих крыш, дефектов фасадов и инженерных коммуникаций.

В 2025 году власти республики планируют ужесточить контроль за выполнением капитального ремонта. Внедрение системы онлайн-мониторинга и дополнительных проверок на всех этапах работ должно повысить качество ремонта и исключить нарушения.

Новые тарифы позволят ускорить модернизацию жилого фонда. Особое внимание будет уделено энергоэффективности зданий, улучшению систем водо- и теплоснабжения, а также обновлению фасадов. Эксперты считают, что увеличение взносов пойдет на пользу жильцам, так как позволит улучшить условия проживания и снизить затраты на коммунальные услуги в будущем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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