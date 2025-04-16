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Минцифры Татарстана предупредил о схемах мошенничества через QR-коды в подъездах

Министерство рекомендует жителям республики соб...

Екатерина Елисеева

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В Татарстане зафиксированы новые схемы мошенничества с использованием QR-кодов, размещаемых в подъездах и других местах с большим потоком людей. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что аферисты под видом официальной информации публикуют фальшивые QR-коды на различных носителях — квитанциях, объявлениях и даже городском транспорте, включая электросамокаты. Попав на такие коды, человек может быть перенаправлен на фальшивый сайт, созданный для кражи персональных данных и денег.

Хайруллин подчеркнул, что определить подозрительный QR-код можно по нескольким признакам. В частности, если на объявлении отсутствует информация о его происхождении, а также содержится резкий призыв к действию — например, «не отрывать» или «обязательно подключитесь», — стоит насторожиться.

В связи с этим министерство рекомендует жителям республики соблюдать осторожность: перед переходом по ссылке, открывающейся через QR-код, обязательно проверять, на какой адрес ведёт сканирование. Особенно важно быть внимательным в общественных местах, где такие коды могут быть размещены незаметно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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