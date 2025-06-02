Подросток оказался в больнице после того, как свалился с питбайка в Казани

В Казани 17-летний питбайкер потерял контроль над своим транспортом и упал, после чего был доставлен в больницу, сообщили в местной Госавтоинспекции, передаёт KazanFirst.

Инцидент произошёл на улице Ершова: молодой человек ехал по правой полосе в сторону улицы Абжалилова, когда неожиданно упал на проезжую часть. Медицинские работники оказали ему помощь и госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Питбайк забрали на специализированную стоянку ГБУ БДД. После лечения пострадавший был выписан из детской республиканской клинической больницы.

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