Новости Казани
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9 нелегалов поймали сотрудники полиции во время облав на стройках в Казани

На всех нарушителей составлены протоколы

МВД по РТ

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Сотрудники Управления по вопросам миграции и уголовного розыска МВД Татарстана совместно с Росгвардией провели проверку на строительной площадке одного из жилых комплексов в Казани, чтобы контролировать соблюдение миграционного законодательства иностранными работниками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В результате рейда полицейские задержали 37 граждан из стран ближнего зарубежья. Пятеро из них нарушили правила пребывания в России, остальные работали без соответствующих разрешений.

На всех нарушителей составлены протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ, а материалы переданы в суд для решения вопроса об их выдворении. Также ведётся проверка по факту возможной ответственности работодателя, нанявшего нелегальных мигрантов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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