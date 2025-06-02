9 нелегалов поймали сотрудники полиции во время облав на стройках в Казани

Сотрудники Управления по вопросам миграции и уголовного розыска МВД Татарстана совместно с Росгвардией провели проверку на строительной площадке одного из жилых комплексов в Казани, чтобы контролировать соблюдение миграционного законодательства иностранными работниками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В результате рейда полицейские задержали 37 граждан из стран ближнего зарубежья. Пятеро из них нарушили правила пребывания в России, остальные работали без соответствующих разрешений.

На всех нарушителей составлены протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ, а материалы переданы в суд для решения вопроса об их выдворении. Также ведётся проверка по факту возможной ответственности работодателя, нанявшего нелегальных мигрантов.