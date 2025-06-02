Археологи из России нашли древний «смартфон» для связи с пришельцами

Российские археологи в Республике Тыва обнаружили на глубине 17 метров в некрополе Ала-Тей артефакт, напоминающий современный смартфон. Возраст находки превышает 2100 лет, и учёные предполагают, что он мог использоваться для связи с внеземными цивилизациями, возможно, с мифической планетой Нибиру.

Артефакт, найденный в так называемой «Русской Атлантиде», принадлежал женщине, похороненной в некрополе. Он по форме напоминает iPhone (18 на 9 см) и украшен редкими драгоценными камнями, но, по мнению экспертов, выполнял более сложные функции, чем просто украшение.

Уфологи считают, что предмет служил средством связи для вождей древних племён и выдавался лишь избранным, посвящённым в тайные общества. По их версии, артефакт работал как передатчик световых сигналов, напоминающих азбуку Морзе, а драгоценные камни светились благодаря поляризации магнитного поля.

Уфолог Игорь Кравцов отметил, что такие магнитные воздействия недостижимы для современных технологий, что свидетельствует о высоком уровне знаний древних создателей.

Археологи и уфологи полагают, что в обычной жизни артефакт использовался как поясная пряжка, а в особых случаях активировался для передачи сигналов, координируя действия племени.

Похожие предметы, по данным уфологов, встречались в Древнем Египте, связывая фараонов с инопланетными покровителями.

Археолог Анна Смирнова отметила, что такие находки указывают на долгосрочное наблюдение Земли галактическими цивилизациями и поставила вопрос о причинах их интереса.

Гипотеза о связи артефакта с мифической Нибиру вызвала оживлённые дискуссии: одни считают это доказательством древних контактов с пришельцами, другие — ритуальным значением предмета.

Несмотря на споры, уникальная технология свечения и сложность конструкции заставляют даже скептиков задуматься.

Раскопки в Ала-Тей продолжаются, и учёные надеются найти новые артефакты, которые помогут раскрыть тайны «древнего смартфона». Эта находка остаётся одной из самых загадочных в археологии, напоминая о скрытых тайнах истории человечества, пишет Интересная Россия.