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Археологи обнаружили самые древние геномы человека из Колумбии

Перед завершением исследования учёные проконсул...

pixabay

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Международная группа учёных обнаружила, что заселение Южной Америки началось раньше, чем считалось, выявив самые древние геномы человека в Колумбии. Они изучили ДНК 21 особи, найденной на высоте около 3000 метров в Чекуа. Первые переселенцы жили вокруг Боготы примерно 6000 лет назад, но около 2000 лет назад их сменили мигранты из Центральной Америки.

Удивительно, что генетический материал этих охотников-собирателей полностью исчез, что указывает на полное замещение населения в регионе. Это сопровождалось значительными культурными изменениями, связанными с культурой муиска.

Перед завершением исследования учёные проконсультировались с представителями Национальной гвардии Муиска — потомками этой культуры, живущими на высокогорных равнинах Боготы, пишет naavtotrasse.ru.

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