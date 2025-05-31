На трассе М-7 в Татарстане зафиксирована 6-километровая пробка

Утром 31 мая автомобилисты, ехавшие из Казани по трассе М7 в сторону Москвы, оказались в крупной пробке. Согласно данным «Яндекс.Карт», перед Займищенским мостом зафиксировано около шести километров затора — причина в дорожных работах.

Пробка начинается непосредственно перед мостом и продолжается до развязки у поворота на «Свияжские холмы». В обратную сторону движение идёт без задержек.

Затруднения наблюдаются и в других местах трассы: около двух километров машины стоят на подъезде к Дербышкам со стороны Пестрецов, а также замечены заторы в районе села Сокуры при выезде в сторону Рыбно-Слободского района, пишет kazan.aif.ru.

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