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На трассе М-7 в Татарстане зафиксирована 6-километровая пробка

Пробка начинается непосредственно перед мостом

pixabay

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Утром 31 мая автомобилисты, ехавшие из Казани по трассе М7 в сторону Москвы, оказались в крупной пробке. Согласно данным «Яндекс.Карт», перед Займищенским мостом зафиксировано около шести километров затора — причина в дорожных работах.

Пробка начинается непосредственно перед мостом и продолжается до развязки у поворота на «Свияжские холмы». В обратную сторону движение идёт без задержек.

Затруднения наблюдаются и в других местах трассы: около двух километров машины стоят на подъезде к Дербышкам со стороны Пестрецов, а также замечены заторы в районе села Сокуры при выезде в сторону Рыбно-Слободского района, пишет kazan.aif.ru.

Ранее мы писали о том, что жители Казани рассказали о соседе, превратившем квартиру в туалет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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