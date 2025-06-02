Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной
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По его словам, внешние условия ухода из жизни не всегда отражают её подлинную духовную ценность. Так, несмотря на то что мученик Фаддей Тверской погиб в унизительных обстоятельствах — в тюремном туалете — церковь признаёт его смерть святой и исполненной духовного смысла.
Священник отметил, что благородный конец не обязательно связан с тихой смертью в кругу семьи. Многие святые пострадали при тяжелых муках и не были преданы погребению, но их смерть воспринимается как духовно значимая. Истинно блаженным считается уход из жизни человека, который прожил её по-христиански и с душевной готовностью встретил свой последний час.
При этом, как пояснил протоиерей, позорной считается смерть того, кто провёл жизнь, отвергая Бога. Такой путь, согласно православному учению, считается лишённым смысла. А самым трагическим исходом для верующего человека, по его словам, является самоубийство, которое церковь расценивает как крайнюю духовную беду, пишет Кулик.
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