Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной

По его словам, внешние условия ухода из жизни не всегда отражают её подлинную духовную ценность. Так, несмотря на то что мученик Фаддей Тверской погиб в унизительных обстоятельствах — в тюремном туалете — церковь признаёт его смерть святой и исполненной духовного смысла.

Священник отметил, что благородный конец не обязательно связан с тихой смертью в кругу семьи. Многие святые пострадали при тяжелых муках и не были преданы погребению, но их смерть воспринимается как духовно значимая. Истинно блаженным считается уход из жизни человека, который прожил её по-христиански и с душевной готовностью встретил свой последний час.

При этом, как пояснил протоиерей, позорной считается смерть того, кто провёл жизнь, отвергая Бога. Такой путь, согласно православному учению, считается лишённым смысла. А самым трагическим исходом для верующего человека, по его словам, является самоубийство, которое церковь расценивает как крайнюю духовную беду, пишет Кулик.