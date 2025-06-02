Старше на 29 лет: жена Рахматуллина сообщила, как ее родители отнеслись к Ринату
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Жена известного татарского певца и автора-исполнителя Рината Рахматуллина, молодая Динара, рассказала, как её родители одобрили брак с мужчиной, который старше её на 29 лет. Об этом она сообщила в социальных сетях, опубликовав видео с мамой, которая ответила на вопросы подписчиков.
Мать Динары отметила, что с первого же знакомства поняла: Ринат — добрый, искренний и внимательный человек, который уважает не только Динару, но и её семью — родителей, бабушек и дедушек. По её словам, она не могла отказать, ведь главным было счастье дочери.
Напомним, что предложение Ринат сделал перед тем, как оказался под стражей: он провёл полгода в колонии за пьяное ДТП возле администрации Буинска, при этом уже был лишён водительских прав из-за прежнего нарушения.
Сама Динара рассказала, что была решительно настроена выйти за Рината замуж и что мнение родителей не имело для неё решающего значения, так как, по её мнению, они всё равно согласились бы, пишет Kazanfirst.
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