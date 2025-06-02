Ученые заявили, что жещинам нравятся мужчины с чертами психопатии
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Учёные из Хунаньского педагогического университета выяснили, что мужчины с выраженными чертами «темной триады» — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией — кажутся женщинам более привлекательными и вызывают больше доверия. Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences, о нем рассказал портал «Вокруг света».
В эксперименте участвовали 592 женщины, которым показывали фотографии мужчин с разным уровнем этих черт. Они оценивали степень доверия и распределяли виртуальные деньги. Также учитывались привлекательность, доминантность и экстраверсия.
Результаты показали, что мужчины с признаками психопатии воспринимались как наиболее надёжные и привлекательные, а доминантность и экстраверсия были менее значимы.
Профессор Ци Ву отметил, что внешний вид и поведение могут создавать ложное впечатление надёжности, и такие качества помогают быстро завоевать симпатию при краткосрочных знакомствах и деловом общении.
Учёные советуют не делать поспешных выводов и сначала наблюдать за поступками человека, чтобы правильно оценить его, пишет Сноб.
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