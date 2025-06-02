Ученые заявили, что жещинам нравятся мужчины с чертами психопатии

Учёные из Хунаньского педагогического университета выяснили, что мужчины с выраженными чертами «темной триады» — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией — кажутся женщинам более привлекательными и вызывают больше доверия. Исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences, о нем рассказал портал «Вокруг света».

В эксперименте участвовали 592 женщины, которым показывали фотографии мужчин с разным уровнем этих черт. Они оценивали степень доверия и распределяли виртуальные деньги. Также учитывались привлекательность, доминантность и экстраверсия.

Результаты показали, что мужчины с признаками психопатии воспринимались как наиболее надёжные и привлекательные, а доминантность и экстраверсия были менее значимы.

Профессор Ци Ву отметил, что внешний вид и поведение могут создавать ложное впечатление надёжности, и такие качества помогают быстро завоевать симпатию при краткосрочных знакомствах и деловом общении.

Учёные советуют не делать поспешных выводов и сначала наблюдать за поступками человека, чтобы правильно оценить его, пишет Сноб.