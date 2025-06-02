Инженеры из Японии показали дрона-паука для спасательных миссий

Инженеры из Токийского университета разработали необычного дрона DRAGON, напоминающего змею, который способен сгибаться и проходить через узкие пространства. Фотография.

Этот дрон состоит из модульных сегментов с вентиляторами, что обеспечивает ему высокую манёвренность. Первая версия была создана в 2018 году, и позже аппарат получил возможность манипулировать объектами с помощью векторной тяги. Однако из-за ограниченного времени полёта — примерно три минуты — проект оставался на экспериментальной стадии.

В настоящее время работа продолжается в рамках нового проекта SPIDAR — робота с четырьмя многофункциональными ногами, который может как летать, так и передвигаться по земле. Он также способен транспортировать грузы и предназначен для использования в зонах чрезвычайных ситуаций.

В отличие от DRAGON, SPIDAR не имеет змееобразной формы, но активно совершенствуется — последнее обновление вышло менее двух недель назад, пишет involta.media.