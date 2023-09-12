Место работы меняют по собственному желанию: из администрации Нижнекамска ушли еще два чиновника

Из администрации Нижнекамска ушли еще два чиновника Хазиев и Гиззатуллин

Администрацию Нижнекамска в ближайшее время покинут два чиновники - заместитель руководителя исполкома НМР по строительству Радик Хазиев и глава аппарата Совета НМР Алмаз Гиззатуллин, сообщает «НТР 24». В администрации отметили, что все они меняют место работы по собственному желанию - ими было принято решение перейти в иные структуры. Подтвердилась также и информация об уходе главного архитектора Равиля Сафиуллина и начальника управления культуры Гузель Мубаракшиной.

Сообщается, что у главного архитектора Сафиуллина Равиля контракт был заключен на один год. Решение не продлевать его было принято по обоюдному согласию - связано это с желанием Сафиуллина сменить место работы.