Место для нового здания кожвендиспансера выбрали в Казани

Новое сооружение клинического кожно-венерологического центра планируют построить в Казани на пересечении улиц Шаляпина и Спартаковская. Согласно информации, опубликованной главным архитектором компании "ТатИнвестГражданпроект" Еленой Валеевой, эскизный проект уже утвержден. Новое здание будет разделено на два отделения со стационаром для взрослых и детей.

Фасад здания будет оформлен ступенчатыми откосами окон из фибробетона, различными текстурами и поверхностями, включая имитацию кожи, анодированными металлическими ламелями, логотипами, элементами ограждений и другими деталями, делающими его привлекательным для рассмотрения.