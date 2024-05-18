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Место для нового здания кожвендиспансера выбрали в Казани

Новое сооружение клинического кожно-венерологического центра планируют построить в Казани на пересечении улиц Шаляпина и Спартаковская.

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Новое сооружение клинического кожно-венерологического центра планируют построить в Казани на пересечении улиц Шаляпина и Спартаковская. Согласно информации, опубликованной главным архитектором компании "ТатИнвестГражданпроект" Еленой Валеевой, эскизный проект уже утвержден. Новое здание будет разделено на два отделения со стационаром для взрослых и детей.

Фасад здания будет оформлен ступенчатыми откосами окон из фибробетона, различными текстурами и поверхностями, включая имитацию кожи, анодированными металлическими ламелями, логотипами, элементами ограждений и другими деталями, делающими его привлекательным для рассмотрения.

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