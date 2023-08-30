Новости Татарстана
· Полина Модестова

Мельница из багетов и самовар из сушек: в Челнах прошел фестивале цветов «Акварель»

На фестивале цветов «Акварель» в Челнах 30 августа представили мельницу из багетов
Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах на проспекте Хасана Туфана появилось невероятное количеств цветочных скульптур - здесь проходить городской фестиваль цветов «Акварель».

Больше всего заинтересовала зрителей композиция, выполненная компанией «Челны-хлеб». Ими был создан огород с засаженными цветами, где также была установлена мельница из багетов, самовар из сушек и печь из ржаных буханов.

Напомним, что праздник цветов в Челнах проводится ежегодно с 2008 года - все это время он меняется свою тематику и символ. В этот раз главным символом стал пион. Однако, как мы уже говорили ранее, пионов было не так много - вероятно, это связано с тем, что период цветения пионов был значительно раньше.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Были вынуждены немедленно отпустить: в Казани мировой судья стрелял в отделе полиции

Гид по скидкам Казани

день назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

дезинфекция тараканов в квартире в москве стоимость

Новости Татарстана

23 часа назад

Взятку дали «яблоком»: суд арестовал бывшего начальника отдела прокуратуры в Татарстане

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

тампопечать москва в Москве

Новости Казани

23 часа назад

Суперлуние и Голубая Луна одновременно: жители Казани смогут наблюдать удивительное явление

Новости Казани

день назад

Всех ждет дополнительный выходной: в День города и республики жители Казани будут отдыхать

Новости Татарстана

12 часов назад

«Просил не заключать его под стражу»: в Татарстане арестовали бывшего начальника отдела прокуратуры

Новости Татарстана

день назад

Оказались под горой грунта: в Татарстане трех рабочих засыпало при строительстве дороги

Новости Татарстана

10 часов назад

«Как можно так не жалеть своих людей и свои земли?!»: депутат из Татарстана выступил против применения ядерного оружия в России
Лонгриды
3 часа назад

Спасли девять человек, из них трое - дети: стало известно, из-за чего чаще всего в Казани гибнут в водоемах

Спасли девять человек, из них трое - дети: стало известно, из-за чего чаще всего в Казани гибнут в водоемах

Новости Татарстана

13 минут назад

Мельница из багетов и самовар из сушек: в Челнах прошел фестивале цветов «Акварель»

Гид по скидкам Казани

день назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

Новости Татарстана

28 минут назад

Его символа почти не было: в Челнах прошел праздник цветов

Новости Казани

3 часа назад

Поставят еще 25: в Казани глава РТ и мэр протестировали новые троллейбусы
С уважением называли старейшиной: в Казани появилась мемориальная доска в честь Анвара Багаутдинова
Новости Казани
38 минут назад

С уважением называли старейшиной: в Казани появилась мемориальная доска в честь Анвара Багаутдинова

Важное в РТ

5 часов назад

За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2

Новости Казани

7 часов назад

Оснащены всем необходимым: дополнительные поезда свяжут Москву и Казань в сентябре

Новости Казани

7 часов назад

Закупят на 210 миллионов: в Казани ищут подрядчика для поставки цыплят-бройлеров
Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?
Полезное
5 дней назад

Стоит ли в 2023 году инвестировать в недвижимость в России? Каковы риски?