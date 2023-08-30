Мельница из багетов и самовар из сушек: в Челнах прошел фестивале цветов «Акварель»

На фестивале цветов «Акварель» в Челнах 30 августа представили мельницу из багетов

В Набережных Челнах на проспекте Хасана Туфана появилось невероятное количеств цветочных скульптур - здесь проходить городской фестиваль цветов «Акварель».

Больше всего заинтересовала зрителей композиция, выполненная компанией «Челны-хлеб». Ими был создан огород с засаженными цветами, где также была установлена мельница из багетов, самовар из сушек и печь из ржаных буханов.

Напомним, что праздник цветов в Челнах проводится ежегодно с 2008 года - все это время он меняется свою тематику и символ. В этот раз главным символом стал пион. Однако, как мы уже говорили ранее, пионов было не так много - вероятно, это связано с тем, что период цветения пионов был значительно раньше.