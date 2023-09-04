«Мебель будет очень современная»: студентка КФУ получили грант на создание национальной мебели

Студентка КФУ получила миллион на создание национальной мебели

Магистрант Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Эльвира Мингалимова одержала победу в конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Она получила грант в 1 миллион рублей на реализацию своего проекта «Разработка и производство национальной мебели с учетом традиций и особенностей регионов России».

Со слов Эльвиры Мингалимовой, которая работает дизайнером интерьера на протяжении четырех лет, в России наблюдается нехватка отечественной дизайнерской мебели.

«Многие мебельные бренды ушли из России. В связи с этим возникла необходимость импортозамещения. По первому образованию я архитектор-градостроитель, окончила КГАСУ. Когда поступила в магистратуру КФУ на направление подготовки "Дизайн", то решила заняться разработкой мебели, которую можно было бы использовать в жилых и общественных интерьерах. Она будет производиться из местного, экологически чистого сырья и обладать национальной идентичностью, отражающей особенности региона», – сообщила магистрант.

В планах у девушки - создать первую дизайнерскую коллекцию мебели, в которой найдут отражение особенности татарской национальной культуры. Она рассказала, что изучает татарские национальны узоры, которые после будет интерпретировать в принты, которые будет использовать при росписи отдельных элементов мебели, а также для резьбы по дереву. В планах - изготовить такие предметы мебели как стул, столы, торшер, диван-софа, тумба. Сейчас разрабатываются эскизы, а после девушка займется 3D-моделированием.

По словам научного руководителя магистранта, заместителя директора по развитию, доцента кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования ИДиПИ Степана Новикова, мебель будет очень современная, она понравится и молодежи, и старшему поколению.