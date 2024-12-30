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МЧС предупредили татарстанцев о правилах безопасности в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников татарстанцам...

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В преддверии новогодних праздников татарстанцам напомнили о важности соблюдения правил безопасности в жилых помещениях и при использовании пиротехники. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Татарстану Игорь Драгунов подчеркнул, что пренебрежение этими мерами может привести к серьезным последствиям.

Одной из главных угроз в праздничный период остается неправильное использование пиротехнических изделий. Для запуска фейерверков и салютов в Татарстане оборудовано около тысячи специальных площадок, расположение которых можно найти на официальном сайте МЧС. Драгунов напомнил, что расстояние от общественных зданий до места запуска пиротехники должно быть не менее 30 метров, а от производственных объектов — не менее 500 метров. Запуск пиротехнических изделий с рук, балконов или крыш категорически запрещен.

В числе других рекомендаций — необходимость внимательного отношения к газовым и отопительным приборам. Их нельзя оставлять включенными без присмотра, особенно в ночное время. Перед уходом из дома рекомендуется отключить электрическую иллюминацию, гирлянды и прочие устройства, чтобы минимизировать риск возгораний.

Для жителей многоквартирных домов МЧС подготовило дополнительные рекомендации: не оставлять автомобили на пожарных проездах, чтобы не затруднять доступ спецтехники в случае ЧП. Также важно помнить о правилах пожарной безопасности в зимний период.

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