Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Об этом рассказали в Республиканской клинической больнице, где местная жительница делала операцию.

Женщина с супругом воспитывают 20 детей, 17 из них пришли в семью из детского дома. 7 детей повзрослели, 5 студенты, и 8 учатся в школе.

Раиса Миннулина продолжительное время делала попытки похудеть и ходила к эндокринологам, однако у нее был растянутый желудок.

Менее года назад ее дети подарили ей денежные средства на операцию по снижению размера желудка. После медицинского вмешательства женщина сбросила 60 килограммов.

Ранее мы писали о том, что в Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей.

В общепите были зафиксированы нарушения санитарных норм. Судебные приставы уже опечатали входы в заведение и предупредили хозяина о последствиях, в случае, если он нарушит запрет.