В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей

Казанские приставы на время закрыли кафе на Петербургской. Об этом рассказали в ГУФССП РФ по Татарстану.

В общепите были зафиксированы нарушения санитарных норм, потому что сотрудники не мыли руки, на товарах не было маркировок. Помимо этого, у работников нет медкнижек. Суд принял решение остановить временно работу кафе на 30 суток, пока руководство не решит проблемы.

Судебные приставы уже опечатали входы в заведение и предупредили хозяина о последствиях, в случае, если он нарушит запрет.

Не так давно в региональной столице Татарстана было возбуждено дело после отравления людей в кафе «Азу».

Ранее мы писали о том, что массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара".

В результате проверки были выявлены серьезные нарушения, касающиеся как хранения продуктов, так и условий труда сотрудников.