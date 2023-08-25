Новости Татарстана
· Полина Модестова

Массово получают сообщения: жителей Челнов оповещают о необходимости отказаться от биометрии

В Челнах массово рассылают ложные сообщения об отказе от биометрии
Массово получают сообщения: жителей Челнов оповещают о необходимости отказаться от биометрии

Яна Лаушкина

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В Набережных Челнах местные жители стали массово получат уведомления через мессенджеры, в которых говорится о том, что пользователю необходимо отказаться от представления биометрических данных. Якобы, после этой даты информация о человек автоматические будет попадать в базу данных, где в дальнейшем может использоваться без его согласия.

Однако, как сообщает v-tatarstane.ru, официальные источники эту информацию опровергли. Специалисты заявляют, что граждане могут в любое время отказаться или отозвать отказ от биометрии, обращаясь в МФЦ и после 1 сентября запрещено это не будет.

Напомним, что биометрические данные, по законодательству, могут быть собраны лишь государством с использованием Единой биометрической системы. У граждан есть полное право отказаться, либо же разрешить использовать свою биометрическую информацию.Влияние этого решения на государственные или муниципальные услуги ограничено.

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