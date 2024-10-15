Машина снесла трансформатор и оставила Салмачи без света

Автомобиль "Солярис" влетел в трансформатор в районе Салмачей и оставил населенный пункт без электричества. Об этом сообщают свидетели.

По предварительным данным, водитель "Хёндая" пошёл на обгон, однако внезапно на проезжей части оказалась "КИА Рио". Чтобы не столкнуться с авто, молодой человек резко выкрутил руль и врезался в трансформаторную будку. Как рассказали очевидцы, от удара из автомобиля вылетел движок.

Водитель жив, он самостоятельно вышел из покорёженной машины. Люди говорят, что он чувствует себя хорошо. К несчастью, из-за дорожного происшествия в части поселка вырубило электричество. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан на трассе М-7 самосвал сломал строящийся мост. Об этом сообщили свидетели в местных телеграм-каналах.