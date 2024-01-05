Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Малыш Идель, который родился первым в новом году, покинул роддом Челнов

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4 января в перинатальном центре Камской детской многопрофильной клинической больницы Набережных Челнов произошло знаменательное событие - торжественная выписка новорожденного, который стал первым младенцем, родившимся в Татарстане в 2024 году.

Этот малыш, Идель, увидел свет ровно в 00:40 1 января, став символом нового начала. Родители, супруги Саубановы, получили красочное свидетельство о рождении своего первенца как незабываемую память об этом важном моменте.

После прохождения всех необходимых процедур и обследований мама и малыш были выписаны домой.

Стоит отметить, что за новогоднюю ночь было рождено 32 мальчика и 28 девочек по всему Татарстану.

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