Малыш Идель, который родился первым в новом году, покинул роддом Челнов
4 января в перинатальном центре Камской детской многопрофильной клинической больницы Набережных Челнов произошло знаменательное событие - торжественная выписка новорожденного, который стал первым младенцем, родившимся в Татарстане в 2024 году.
После прохождения всех необходимых процедур и обследований мама и малыш были выписаны домой.
Стоит отметить, что за новогоднюю ночь было рождено 32 мальчика и 28 девочек по всему Татарстану.