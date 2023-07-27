Максимум был в 2010 году: в Татарстане в июле этого года не будут побиты температурные рекорды

В июле 2023 года в Татарстане температурных рекордов не прогнозируется

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что до конца июля 2023 года в Татарстане не будут побиты температурные рекорды. С его слов, в последний раз максимальные показатели июля были зафиксированы в 2010 году.

Он заявил, что ничего подобного в этом году не предвидится - рекорды до конца июля побиты не будут. Ожидается жаркая погода, но максимум - до 32-33 градусов. В самой же Казани не выше 30-31 градуса. Это не рекордная температура, отмечает специалист.