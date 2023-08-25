Стремительно дорожает мясо: в Татарстане за месяц цены на свинину выросли почти на 10%

В Татарстане за месяц яблоки подорожали на 13%

В Татарстане за месяц сильнее всего подорожали цены на яблоки (+13,21%), свинину (+7,23%) и курицу (+4,49%). При этом, существенно подешевели овощи. PROKAZAN разбирался, с чем связан рост и падение цен на продукты питания.

Цены продолжают шокировать покупателей

Специалисты Татарстанстата сегодня опубликовали актуальные данные по средним потребительским ценам на начало недели, 21 августа на некоторые виды продовольственных товаров по республике, сравни их с данным, которые были зафиксированы на прошлой неделе.

За неделю сильнее всего подорожали мясные консервы для детского питания (+2%), черный чай (+1,71%) и курица (+1,71%). Один килограмм мяса птицы вырос в цене до 192,97 рублей, отмечают в ведомстве.

фото: Екатерина Елисеева

Мы также сравнили цены на продукты, которые можно было наблюдать в среднем по Татарстану месяц назад, 17 июля, с теми данными которые были опубликованы Татарстанстатом сегодня. За последний месяц больше всего в цене за килограмм выросли такие продукты как яблоки (+13,21%), свинина (+7,23%) и курица (+4,49%). Яблоки стоят, по данным статистического ведомства, почти 116 рублей за килограм. Свинина подорожала до 289,3 рублей за кг, а курица до 192,97 рублей.

О причинах таких изменений мы пообщались с экономистом-практиком Иреком Галямовым, который объяснил, с чем это может быть связано.

Наибольший интерес вызывают яблоки — казалось бы, сейчас самый сезон и этот продукт никак не должен удивлять ростом в цене, однако, мы видим обратную картину.

«Был холодный май, когда яблони цвели — это я сам, как дачник могу сказать. В результате в нашей полосе практически нет урожая. Получается, все яблоки привозные, а на все привозное ложатся транспортно-заготовительные расходы, расходы на логистику, — объясняет экономист. — Мы едим яблоки, которые выросли в других регионах, соответственно на яблоки и выросла цена».

фото: Надежда Острокол

Рост же цен на другие продукты, которые не связаны с сезоном и погодными условиями, Ирек Галямов может объяснить двумя возможными вариантами:

«В остальном, роль играет девальвация рубля. Покупательная способность рубля теряется и это не только те продукты, которые вы перечислили, которые явно показали. Ставка рефинансирования центробанка поднялась с 8,5 до 12. Это означает, что подорожали кредиты и, плюс к этому, подорожали и банковские депозиты. Те предприниматели, которые берут кредиты — для них будет расти ставка кредита. Кто брал уже кредиты с плавающей процентной ставкой — так как она увеличилась, то и сумма кредита, сумма платежей тоже увеличилась. Плюс происходит рост зарплат».

Помимо этого, экономист выделяет еще одну линейку: поставщик — оптовый покупатель — оптовый продавец — розничный продавец — покупатель. Он отметил, что на каждой из этих цепочек все делают свою рентабельность, прибыль. Понимая, что на тот же рубль не купить столько товара, сколько можно было приобрести месяц назад, поднимают свою ставку, из-за чего происходит рост цен. Но есть и другой вариант развития событий, при котором стоимость продуктов также растет:

«Второй вариант — люди слушают информационный шум, из-за чего занимаются массовой скупкой чего-либо. И, соответственно, на продукцию таким образом повышаются цены».

Сезонные овощи подешевели на четверть

При этом цены на ряд товаров серьезно снизились. За неделю упала цена на помидоры (-9,44%) — до 82,97 рублей за кг. На втором месте в рейтинге снижения цен оказалась белокочанная свежая капуста — килограмм продукта стоил 49,11 рублей (-8,87%), а теперь обойдется покупателю в 44,70 рубля. На последнем месте в топ-3 упавших в цене — картофель (-8,36%). Цена снизилась на 2,91 рубля - до 31,98 рубля.

Если сравнивать цены на продукты с июлем, то также сильнее всего упали цены на овощи: лук (-26,53%), картофель (-26,28%), морковь (-23,6%), свеклу (-21,23%), помидоры (-20,08%) и огурцы (-18,6%).

Наименее значительные изменения за месяц можно наблюдать в ситуации с рисом, вареной колбасов и бараниной — в первых двух случаях цена увеличилась на 0,18 и 0,65 рубля, а вот стоимость баранины упала на 0,16 рубля.

Экономист отметил, что сложно говорить о том, что ждет покупателей в ближайшее время — упадут ли цены на какую-либо продукцию, либо же, наоборот, вырастут. По большей части, это будет зависеть от спроса: