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1 ложка крахмала для курицы: как сделать мясо сочнее без лишних затрат

Роман Медников Автор статьи
Простой способ сделать даже недорогую курицу со...

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С дешёвой курицей часто одна и та же история: снаружи вроде всё красиво, а внутри мясо суховатое и скучное. Это не строгая наука, но многие домашние повара замечают, что результат сильно зависит не только от специй, но и от того, чем именно покрыто мясо перед жаркой. Я тоже сначала сомневался, что обычный крахмал что-то изменит, но после первой попытки разница оказалась вполне заметной.

Почему крахмал вообще работает

Идея не новая: на одном из российских сайтов о кулинарии я встречал совет использовать крахмал для более мягкой и сочной текстуры мяса. Смысл простой — тонкий слой на поверхности помогает удержать влагу во время жарки или запекания.


  • Крахмал создаёт лёгкую оболочку, которая не даёт соку слишком быстро уйти;

  • поверхность лучше подрумянивается, если не переборщить с количеством;

  • кусочки получаются более ровными по текстуре, особенно если мясо нарезано одинаково;

  • способ особенно заметен на филе, которое обычно пересушить проще всего.

У меня лучше всего сработал вариант с небольшим количеством крахмала и масла. Если насыпать слишком много, вместо сочной курицы можно получить плотную оболочку, которая больше мешает, чем помогает.

Лайфхак: перед маринованием обязательно обсушите курицу бумажным полотенцем. Если поверхность мокрая, смесь ложится неровно, а на сковороде мясо начинает скорее тушиться, чем жариться.

Как замариновать курицу без лишней сложности

Самый удобный способ — не делать из этого отдельный большой ритуал. Я обычно беру миску, добавляю немного растительного масла, соус или сухие специи по вкусу, а в конце — крахмал. Важно именно в конце, чтобы он не собрался комками раньше времени.


  • Нарежьте курицу кусочками примерно одного размера, чтобы они готовились одинаково;

  • добавьте немного масла без резкого запаха — оно помогает смеси распределиться;

  • используйте крахмал умеренно: тонкий слой лучше толстого;

  • после перемешивания дайте мясу постоять около 20–30 минут;

  • если времени мало, даже короткая пауза всё равно лучше, чем сразу отправлять мясо на сковороду.

Я пробовал и с кукурузным, и с картофельным крахмалом. Оба варианта работают, но с кукурузным покрытие у меня получалось чуть аккуратнее. Хотя если дома есть только картофельный, это не повод откладывать ужин.

Лайфхак: перемешивайте курицу руками или ложкой до тех пор, пока кусочки не станут слегка глянцевыми. Это хороший признак, что смесь распределилась равномерно, а не осталась на дне миски.

Что важно при жарке, чтобы не испортить результат

Даже хороший маринад не спасёт, если положить всю курицу на холодную сковороду плотной кучей. Я один раз так сделал из спешки и получил не румяные кусочки, а что-то среднее между жаркой и тушением. С тех пор не ленюсь жарить партиями.


  • Сковороду лучше заранее хорошо прогреть;

  • кусочки стоит выкладывать в один слой, без тесноты;

  • не нужно постоянно двигать мясо лопаткой — дайте корочке схватиться;

  • если куски крупные, удобнее сначала обжарить, а потом довести до готовности на более спокойном огне;

  • после жарки полезно дать курице полежать 2–3 минуты, чтобы соки распределились внутри.

Если хочется более яркого вкуса, можно в самом конце добавить немного соуса с лёгкой сладостью, чтобы он быстро покрыл поверхность. Но тут важно не увлекаться: если жидкости слишком много, корочка быстро исчезает.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я раньше считала, что сочная курица получается только из дорогого филе. Попробовала добавить крахмал в маринад — мясо вышло мягче, а корочка аккуратнее. Теперь так делаю даже в будни, когда нет времени на долгую готовку».

Какие ошибки встречаются чаще всего

Этот способ сам по себе простой, но испортить его всё-таки можно. Причём обычно ошибка не в самом крахмале, а в деталях, на которые сначала не обращаешь внимания.


  • Слишком много крахмала — мясо покрывается тяжёлым слоем и теряет естественную текстуру;

  • слишком много соуса — кусочки не жарятся, а дают лишнюю влагу;

  • крупная нарезка вперемешку с мелкой — часть курицы уже готова, а часть ещё сырая;

  • сковорода перегружена — корочка не появляется;

  • мясо жарят сразу из холодильника — прогрев получается менее ровным.

У меня самая частая ошибка была именно в объёме сковороды. Кажется, что поместится ещё пара кусочков, но именно эта «ещё пара» потом и портит весь результат.

Если хочется сделать обычную курицу интереснее без дорогих продуктов, крахмал — вполне рабочий приём. Он не творит чудес, но действительно помогает сохранить сочность и сделать текстуру приятнее. Главное — не переборщить и не испортить всё неправильной жаркой. Иногда один простой шаг оказывается полезнее, чем длинный список приправ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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