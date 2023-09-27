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Лидер по количеству объектов ЮНЕСКО: стало известно, каким будет оборот туротрасли РТ в 2023 году

Оборот туротрасли Татарстана в 2023 году превысит 40 миллиардов рублей
Лидер по количеству объектов ЮНЕСКО: стало известно, каким будет оборот туротрасли РТ в 2023 году

Яна Лаушкина

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В Татарстане туристическая отрасль стала одной из важных составляющих экономики республики. В этом году оборот этой сферы превысит 40 миллиардов рублей. Сергей Иванов, председатель Государственного комитета РТ по туризму, поделился своим мнением во Всемирный день туризма, заявив, что, выходя на улицы Казани, сразу видно, как много гостей приезжают в столицу РТ. При этом, отмечает он, едут со всей страны - от Камчатки до Калининграда.

Председатель также подчеркнул, что на сегодняшний день Татарстан и туризм - неразрывные понятия. Республика является лидером по количеству объектов ЮНЕСКО среди регионов России после включения в список комплекса обсерваторий КФУ.

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