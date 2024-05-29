Летний Open Space Market объявил программу маркета

Летний Open Space Market пройдет 1 и 2 июня в лофт-квартале «Красный Восток» (завод Петцольда, ул. Габдуллы Тукая, 97). Время работы — с 11:00 до 21:00 каждый день. В программе — 200 участников дизайнерского маркета, фуд-корт во дворе, фотозоны, лекции, мастер-классы, зона с мелками для детей, музыка от «Соли», бренд-зона «ВкусВилла», фотозона от студии автопортрета «Люди» и другое.

В этот раз маркет на маркете будут бижутерия и другие аксессуары из виниловых пластинок от IsVinyl, украшения из стекла от ilhamilove, украшения из нейзильбера от Odintsov Ethnic jewelery, украшения с живописью на серебре от DunDesign, одежда из вторсырья от ‘RISHI, блюда и доски для подачи с гербарием и фруктами в смоле от мастерской «Дерево и Стекло», растения в горшках от «Природы», экзотические растения от Time with love, посуда из эмалированной стали от Haus frau Klaus, сумки от Aigel Salakh, сумки из переработанного полиэтилена от ULSA, вязаные ковры от «Келям», предметы интерьера из сломанных скейтбордов «Больше чем скейтборд», книжки от «Смены», одежда от «Платформы» и многое другое.

На фуд-корте в этот раз будут бургеры от Brew Barrel, рамен от Nani, том ям от PHANGAN, чуррос от Le Petit Français, берлинский кебаб от «Ист!», фалафель от Vegan Day, донеры от Siri, сыры от «Минлебай», 36 продуктов из граната от «Дома граната», чаи от Guru, кофе от «Нефти» и не только.

Программа лектория:

1 июня

12:00–13:00 — «Стили родительского воспитания», спикеры Миннуллина Айгуль и Алина Добрянская из Монтессори-центра MonLand

13:30–14:30 — «Финансовые модели для маркетплейсов», спикер Лилия Петрова, директор компании «Налоговая консультация»

15:00 — Экскурсия по заводу Петцольда

15:30–16:30 — «ИИ-технологии в креативной сфере», спикер Саша Корольков, креативный директор Imagine Group

17:00 — Экскурсия по Кабану вместе с директором Института развития городов РТ Наилей Зиннатуллиной

17:00–18:00 — «Каякинг в Казани», спикер Яна Аввакумова, руководитель KazanKayak

18:30–20:00 — «Современная парфюмерия и культурные слои обонятельного опыта», спикер Амбросевич Максим, парфюмер и сооснователь брендов Forfolks и Art of Noticing

2 июня

12:00–13:00 — «Как качественно выстроить публичное выступление и справиться с волнением, которое может охватить и помешать?», спикер Жукова Кристина, автор проекта по ораторскому искусству «Tone of voice», преподаватель КНИТУ и КФУ, актриса «Театра на Булаке»

13:30–14:30 — «Как бизнесу работать с Телеграмом в 2024 году: новые инструменты», спикер Ильясов Ильхам, основатель сервиса создания THX Loyalty

15:00 — Экскурсия по заводу Петцольда

15:30–16:30 — 10 вопросов яхтсмену, спикер — Виктор Щулькин, капитан и руководитель инструкторского состава Силы ветра

17:00–18:00 — «Неизведанные тропы Казани», спикер Ксения Измалкова экскурсовод, блогер, автор видео о Казани

18:30–19:30 — «Как бороться с FOMO», спикер Анна Красильникова, клинический психолог РКПБ им. В.М. Бехтерева

Программа мастер-классов:

1 июня

12:00–14:00 — мастер-класс по созданию открытки с балериной от танцевальной студии Prima

14:30–15:30 — мастер класс по архитектуре для детей от студии «МАКЕТ»

16:00–17:00 — детский мастер-класс по созданию открытки в смешанной технике от арт-студии «ПОЛЕ творчества»

17:30–19:30 — мастер-класс по росписи брелка от арт-студии Ники Якушевой

19:30–21:00 — площадка свободной игры в шахматы от Yaratam Chess

2 июня

12:00–14:00 — воркшоп «Амулеты дружбы»

14:30–16:30 — мастер-класс по письму картин от арт-студии «Скажи творчеству да!»

17:00–19:00 — «Секреты элегантной сервировки: мастер-класс по оформлению праздничного стола» от Айсылу Нурутдиновой, чемпионки России по компетенции «Ресторанный сервис» в чемпионатах WorldSkills Russia, 2018, о. Сахалин

19:30–21:00 — площадка свободной игры в шахматы от Yaratam Chess

Вход на лекции свободный, на мастер-классы — по регистрации, она появится позже в соцсетях Open Space Market.