ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку на Татарстан 2 апреля

Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило о своей причастности к атаке беспилотников в Татарстане. Об этом рассказали украинские специальные службы.

Источник в украинских службах заявил, что эти действия были проведены Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Информацию передает издание РБК-Украина. Известно, что их цель - завод по изготовлению дронов «Герань-2», вот только техника атаковала общежитие «Алабуга Политеха», пишет Ура.ру.

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников.