"Лес является ценнейшим богатством планет"ы: в Татарстане местные жители негодуют из-за вырубки старинных елей

Жители Татарстана негодуют из-за вырубки старинных елей

Жители села Нижний Услон были обеспокоены вырубкой столетних деревьев. В одном из телеграм-каналов появился соответствующий пост.

Из него следует, что деревья росли на территории бывшего консервного завода, но когда он был закрыт, площадь отдали под застройку коттеджей. Специалисты теперь занимаются вырубкой деревьев на ее территории.

В телеграм-канале местные жители отмечают, что лес является ценнейшим богатством планеты, а также задаются вопросом о том, что дал разрешение врывать с корнем вековые ели, называя эт варварством.