Король Бахрейна примет участие в саммите БРИКС в Казани
Президент России, Владимир Путин, отправил приглашение королю Бахрейна, Хамаду бен Ису Аль Халифе, присоединиться к саммиту БРИКС, который пройдет в столице РТ в октябре этого года.
Король Бахрейна радостно принял предложение. Это важное мероприятие будет способствовать улучшению международных отношений и укреплению экономических связей между государствами.
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