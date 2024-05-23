Король Бахрейна примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент России, Владимир Путин, отправил приглашение королю Бахрейна, Хамаду бен Ису Аль Халифе, присоединиться к саммиту БРИКС, который пройдет в столице РТ в октябре этого года.



Король Бахрейна радостно принял предложение. Это важное мероприятие будет способствовать улучшению международных отношений и укреплению экономических связей между государствами.