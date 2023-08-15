Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Константин Хабенский готовит новый проект для Казани

Константин Хабенский готовит новый проект для Казани

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В декабре театр покажет два спектакля из своего нового репертуара
Константин Хабенский встретился с мэром Казани для обсуждения гастролей МХТ. Уже в декабре жители столицы Татарстана смогут насладиться спектаклями из нового репертуара.


«В декабре запланированы гастроли малой формы Художественного театра. Это спектакли, поставленные в малом формате: на 200-300, максимум 400 зрителей. Такие спектакли не хочется распылять на большие площадки. А хочется делиться с Казанью очень качественным продуктом», – рассказал руководитель театра Константин Хабенский.


Первой постановкой станет «Винни-Пуховские чтения». Вторая работа МХТ на казанской сцене – спектакль «Дуэль» режиссера Антона Яковлева


Также в Казани будут готовить проект, который посветят семьям.


«Как всегда амбициозные идеи и намерения Ильсура Раисовича говорят о том, что мы это сделаем весной следующего года», – отметил Хабенский

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