Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Количество потерпевших из-за атаки дронов в «Алабуге» увеличилось до 13 человек

Число пострадавших 2 апреля из-за атаки БПЛА в «Алабуге» увеличилось до 13
Количество потерпевших из-за атаки дронов в «Алабуге» увеличилось до 13 человек

pixabay.com

Подписаться в Telegram

По данным на 13:00 после прилета БПЛА в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 13 человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Пострадали студенты, в частности 2 несовершеннолетних детей. Всех доставили в Елабужскую больницу. После осмотра и оказания помощи 5 отпустили на амбулаторное лечение.

8 человек были госпитализированы в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние здоровья пациентов легкой и средней степени тяжести, угрозы их жизням нет. Потерпевшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее мы писали о том, что 2 апреля утром предприятия Нижнекамска и Елабуги атаковали беспилотники.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

день назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

мелкая сетка от тараканов на вентиляцию

Новости Татарстана

7 часов назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

день назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арене» в Казани

цена ремонта ванной комнаты под ключ в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

день назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
Лонгриды
2 дня назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Татарстана

31 минуту назад

Атака беспилотника на предприятие в Нижнекамске не привела к серьезным разрушениям

Интересное в Казани

22 часа назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

Новости Татарстана

46 минут назад

Из-за повреждения подстанции 2 апреля без света остались 80 населенных пунктов РТ

Новости Татарстана

час назад

Депутат допустил, что Татарстан атаковал самолет с Украины
Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей
Новости Татарстана
16 минут назад

Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

Песков заявил, что не располагает данными об участии «Талибана» в форуме в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Трамвай сошел с рельсов в Казани, изменено движение 2 маршрутов

Новости Татарстана

5 часов назад

Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни