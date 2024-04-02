Число пострадавших 2 апреля из-за атаки БПЛА в «Алабуге» увеличилось до 13

По данным на 13:00 после прилета БПЛА в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 13 человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Пострадали студенты, в частности 2 несовершеннолетних детей. Всех доставили в Елабужскую больницу. После осмотра и оказания помощи 5 отпустили на амбулаторное лечение.

8 человек были госпитализированы в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние здоровья пациентов легкой и средней степени тяжести, угрозы их жизням нет. Потерпевшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее мы писали о том, что 2 апреля утром предприятия Нижнекамска и Елабуги атаковали беспилотники.