Боксер Кевин Джонсон одержал свою первую победу в ринге после официального становления гражданином России. Бой прошёл в Набережных Челнах

30 сентября, Джонсон одолел своего американского соперника Джейсона Гаверна. Тем самым завоевав вердикт судей в свою пользу на турнире по боксу в Набережных Челнах.

Приняв решение получить гражданство Российской Федерации в этом году, 44-летний Джонсон также почтил президента России, Владимира Путина, добавив к своему имени фамилию и отчество "Владимирович".