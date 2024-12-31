Казанские стилисты рассказали, что следует надеть в Новый год

Казанский дизайнер Катя Борисова поделилась секретами, как выделиться на новогодних праздниках и выглядеть стильно в 2025 году, передаёт газета «Республика Татарстан». По ее словам, главным цветом сезона станет коричневый в его самых разнообразных оттенках — от нежного карамельного до насыщенного шоколадного. Этот цвет символизирует тепло и стабильность, а его сочетание с голубым, названное Борисовой «голубикой в шоколаде», обещает стать настоящим хитом.



Борисова советует молодым девушкам выбирать наряды из благородных тканей, таких как бархат и парча. Они идеально подойдут для создания контрастных образов, например, барочный пиджак в комбинации с мини-юбкой. Добавьте к наряду винтажные аксессуары, и вы получите стильный, но необычный лук. Этот тренд особенно выгодно подчеркивает фигуру стройных модниц.



Еще один актуальный стиль — образы в духе «принцесс Диснея». Воздушные платья, украшенные бантиками и рюшами, станут идеальным выбором для праздничных мероприятий. Этот стиль подчеркнет романтичность и легкость образа.



Женщинам старшего возраста дизайнер рекомендует обратить внимание на платья и юбки с декоративными элементами, такими как перья. Такие детали можно сочетать с блестящими топами и высокими каблуками для вечерних мероприятий или с кожаными куртками и футболками для создания повседневного образа. Борисова уверена, что перьевые элементы сохранят свою популярность и в 2025 году.



Кроме того, минималистичные платья с мягким блеском, выполненные из сатина или шелка, станут стильным решением для тех, кто предпочитает сдержанность. Такие наряды можно дополнить крупными украшениями, чтобы добавить изюминку.



Казанские стилисты уверены: 2025 год — это время для смелых экспериментов и гармоничного сочетания классики с яркими акцентами.