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Казанские стилисты рассказали, что следует надеть в Новый год

Казанский дизайнер Катя Борисова поделилась сек...

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Казанский дизайнер Катя Борисова поделилась секретами, как выделиться на новогодних праздниках и выглядеть стильно в 2025 году, передаёт газета «Республика Татарстан». По ее словам, главным цветом сезона станет коричневый в его самых разнообразных оттенках — от нежного карамельного до насыщенного шоколадного. Этот цвет символизирует тепло и стабильность, а его сочетание с голубым, названное Борисовой «голубикой в шоколаде», обещает стать настоящим хитом.

Борисова советует молодым девушкам выбирать наряды из благородных тканей, таких как бархат и парча. Они идеально подойдут для создания контрастных образов, например, барочный пиджак в комбинации с мини-юбкой. Добавьте к наряду винтажные аксессуары, и вы получите стильный, но необычный лук. Этот тренд особенно выгодно подчеркивает фигуру стройных модниц.

Еще один актуальный стиль — образы в духе «принцесс Диснея». Воздушные платья, украшенные бантиками и рюшами, станут идеальным выбором для праздничных мероприятий. Этот стиль подчеркнет романтичность и легкость образа.

Женщинам старшего возраста дизайнер рекомендует обратить внимание на платья и юбки с декоративными элементами, такими как перья. Такие детали можно сочетать с блестящими топами и высокими каблуками для вечерних мероприятий или с кожаными куртками и футболками для создания повседневного образа. Борисова уверена, что перьевые элементы сохранят свою популярность и в 2025 году.

Кроме того, минималистичные платья с мягким блеском, выполненные из сатина или шелка, станут стильным решением для тех, кто предпочитает сдержанность. Такие наряды можно дополнить крупными украшениями, чтобы добавить изюминку.

Казанские стилисты уверены: 2025 год — это время для смелых экспериментов и гармоничного сочетания классики с яркими акцентами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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