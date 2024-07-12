Казанец на реке Волге поймал гигантского сома весом 90 кг

В телеграм-канале "Казань на максималках" появилась публикация, на которой можно увидеть крупный улов. Выяснилось, что повезло местному жителю.

Житель Татарстана Дамир поймал огромного сома на реке Волге под Казанью. Сама добыча была практически 2,5 метра в длину. Рыбак убивать сома не решился и тогда призвал остальных людей на водоеме отпускать рыбу.

Кроме этого, в настоящее время в регионе наступил сезон сбора грибов. По этому случаю, миколог Казанского федерального университета назвал самые «грибные места» Татарстана.

При этом, специалист не советует собирать грибы в жаркую погоду в пакет, потому что они внутри быстро портятся, лучше упаковывать их в корзинку.

Мужчина также призвал местных жителей и гостей республики не брать незнакомые грибы для своей же безопасности, а также пожелал хорошей тихой охоты.