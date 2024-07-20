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Казанца посадили за приставленный к шее полицейского пистолет

Сотрудники полиции проверяли документы у двух нетрезвых мужчин.

Владимир Жабриков / URA.RU

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Сотрудники полиции проверяли документы у двух нетрезвых мужчин. Во время осмотра у одного из мужчин был замечен предмет, напоминающий пистолет.

Сотрудница не ошиблась в догадке: после просьбы достать предмет , мужчина направил пневматическое оружие на голову и шею одного из правоохранителей.

За угрозу жизни правоохранителя казанца приговорили 1 году и 8 месяцам строгого режима.

Ранее мы писали, что казанцам пришлось самим вызволять собаку из открытого люка, спецслужбы отказались приезжать.

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